Cinq policiers supplémentaires dès septembre à Cavaillon pour lutter contre le trafic, annonce Gérald Darmanin

Le Ministre de l'Intérieur s'est rendu lundi au commissariat de Cavaillon pour soutenir les équipes, confrontées à une guerre de gangs dans le quartier du Docteur-Ayme. Le ministre promet cinq policiers supplémentaires et le retour, dès l'année prochaine, d'une brigade de nuit.

Il était très attendu... Le Ministre de l'Intérieur s'est rendu lundi en fin de journée au commissariat de Cavaillon. Gérald Darmanin a salué les équipes, débordées par la guerre que se livrent deux bandes, l'une de Cavaillon et l'autre d'Avignon, pour prendre le contrôle du point de deal de la cité du Docteur-Ayme. Depuis quatre mois, les règlements de compte et les fusillades d'intimidation s'enchaînent, et terrorisent les habitants.

Pour faire face au phénomène, Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée de cinq policiers nationaux supplémentaires au commissariat de Cavaillon dès le premier septembre, le retour de la brigade de nuit dès l'année prochaine (et ce, après deux ans d'absence), et l'envoi ponctuel mais régulier de CRS dans le quartier.

Trafiquants armés

"Aujourd'hui, les trafiquants sont armés, et n'hésitent pas à tirer. Nous devons multiplier nos actions, augmenter les interpellations... Et nous devons aussi compter sur une réponse pénale forte", souligne le ministre.

Gérald Darmanin a rappelé que sur les trois derniers mois, il y avait eu, sur Cavaillon, vingt interpellations en lien avec le trafic de drogue, et trente-cinq kilos de résine de cannabis saisis. "Nous allons continuer à harceler les dealers", a martelé Gérald Darmanin.

Résultat de deux mois de saisies à Cavaillon © Radio France - Anne Domèce

Le ministre en a aussi appelé à la responsabilité de tous : "Sans consommateurs, a-t-il dit, il n'y aurait pas de trafic. J'appelle tous ceux qui défendent une consommation récréative à se responsabiliser. Aller acheter de la drogue dans un point de deal, ça fait vivre un trafic. Ca entraine l'exploitation de personnes humaines, ça provoque des tentatives d'assassinat, des assassinats, la descolarisation de gamins de 12-13 ans, c'est la responsabilité de tous".

Et Gérald Darmanin a conclu, devant les policiers cavaillonnais : "je l'ai déjà dit, mais la drogue, c'est de la merde".