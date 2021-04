Cinq policiers supplémentaires vont arriver dans la Loire

Le Président de la République a confirmé à Montpellier que 10.000 postes de policiers et gendarme supplémentaires seraient créés sur la durée du quinquennat. Des cette année, 2.000 policiers et gendarmes vont être déployés en France, dont 5 dans la Loire.

Emmanuel Macron défend son bilan. En visite à Montpellier ce lundi 19 avril, le Président de la République a confirmé que 10 000 postes de policiers et de gendarmes auront été créés en France d'ici la fin de son quinquennat. 6.200 personnes ont déjà été recrutées. Et dès cette année, 2.000 policiers et gendarmes vont être déployés en France.

Dans la Loire ce sont cinq postes de policiers qui vont être créées en 2021 pour la circonscription de sécurité publique du Gier (le commissariat de Saint-Chamond). Ces renforts s'ajoutent aux 15 effectifs déjà obtenus dans l'Ondaine avec la création du quartier de reconquête républicaine de la Ricamarie-Montrambert-Méline. Et qui seront affectés sur le secteur prochainement.