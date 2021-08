Cinq pompiers héraultais envoyés en renfort en Grèce pour lutter contre les incendies

La France apporte de l'aide à la Grèce. Le pays est frappé par une forte canicule et d'importants incendies se sont déclarés depuis plusieurs jours. Plus de 20.000 hectares ont déjà été ravagé par les flammes notamment au nord de la capitale Athènes. Quarante sapeurs-pompiers dont cinq du SDIS de l'Hérault partent en renfort sur place ce jeudi 5 août dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. "Les pompiers de l'Hérault ont envoyé des spécialistes des feux de forêts et plus précisément des lieux difficiles", détaille le lieutenant-colonel Jérôme Bonnafoux.

Ils décolleront de l'aéroport de Marignane (Bouches-du-Rhône) ce jeudi en fin de journée pour Athènes. Ils rejoindront ensuite l'île d’Eubée pour une mission de 15 jours. "On peut parler d'un véritable savoir faire français en matière de lutte contre les incendies. Il y a une réelle expertise. Il faut savoir que l'Hérault est le seul en France à avoir sa propre cellule aérienne départementale de de lutte contre les feux de forêts", indique Jérôme Bonnafoux, interrogé par franceinfo. Deux avions bombardiers d'eau de la sécurité civile sont déjà en action en Grèce.