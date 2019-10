Cinq radars tourelles installés dans les Côtes d'Armor d'ici la fin de l'année

Bretagne, France

Les premiers radars tourelles arrivent dans les Côtes d'Armor avec 3 mois de retard sur le calendrier initialement annoncé par le préfet.

Remplacement des radars détruits et des anciens modèles

Ces radars fixés sur des mâts sont capables de flasher la vitesse excessive dans les deux sens de circulation, en distinguant, si besoin, les véhicules légers des poids lourds.

Les cinq premières machines remplaceront les équipements détruits au cours des derniers mois.

Un premier radar à Plémet d'ici la fin du mois d'octobre

"Les premières poses se feront en octobre sur la RN 164 à Plémet puis d’ici la fin d’année sur la RD 7 à Plouvara, RD 766 àBrusvily, RD 786 à Paimpol et RD 790 à Saint-Brandan", indique ce vendredi 18 octobre la préfecture des Côtes d'Armor.

Ces tourelles viendront également "remplacer progressivement les anciens modèles fixes de première génération et seront implantés sur les itinéraires à protéger", poursuit la préfecture qui évoque "la RD 14 entre Lamballe et Le Gouray et la RD 765 entre Yffiniac et Moncontour".

La préfecture précise aussi que "le remplacement des dispositifs a un coût direct "de 30 000€ pour un radar fixe simple à 80 000€ pour un radar de chantier".