Cinq salariés d'Enedis condamnés à Caen pour le blocage d'une plateforme logistique

Ils étaient assignés par leur direction pour le blocage d'une plateforme logistique en janvier dernier. Cinq salariés d'Enedis ont été condamnés à une astreinte de 500 euros par infraction et par jour si le blocage reprend, et ce pendant un mois. Ils vont faire appel de la décision.

Caen, France

Le blocage de la plateforme Serval à Mondeville près de Caen a duré du 16 au 23 janvier 2020. La direction avait identifié cinq salariés, militants et élus de la CGT, et les avaient assignés en référé une première fois devant le tribunal de Caen le 28 janvier. Leur avocate avait demandé le report de l'audience pour avoir le temps de préparer le dossier. Entre temps, la grève a cessé sur la plateforme logistique. Ce mardi 4 février Elise Brand se demande donc pourquoi les assignations ont été maintenues, "sinon pour avoir un procès exemplaire ?"

Enedis veut une condamnation pour prévenir tout nouveau blocage

"Il fallait assigner pour faire respecter la loi", répond Romain Zannou, l'avocat d'Enedis. Il demande à ce que cette décision "vaille ordonnance sur requête pour d'autres personnes". En clair qu'une éventuelle condamnation prévienne tout risque de nouveau blocage. La justice a donc tranché et décidé de condamner les cinq salariés à une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée pendant un mois.

"Ils sont effondrés et le vivent comme un véritable drame personnel" se désole Elise Brand, leur avocate. "Même si le blocage n'est pas de leur fait, ils devront payer !" poursuit-elle. Et c'est d'autant plus inquiétant et lourd de responsabilité selon elle que l'action de blocage menée en janvier n'a pas été menée par la CGT. "Les huissiers dépêchés par la direction ont constaté chaque jour que la plupart des manifestants portaient des gilets jaunes" rapporte-t-elle. Les salariés et leur avocate font appel de la décision. Environ 200 militants de la CGT étaient venus soutenir leurs collègues au tribunal ce mardi matin.