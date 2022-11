Naufrage du Breiz : cinq sauveteurs de la SNSM d'Ouistreham en garde à vue

Un rebondissement important dans l'enquête sur la mort de trois marins-pêcheurs normands, tués dans le naufrage de leur chalutier Breiz le 14 janvier 2021, au large des côtes du Calvados, en face de Lion-sur-Mer. Ce mardi, cinq sauveteurs en mer de la SNSM d'Ouistreham ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Caen, confirme le Procureur de la République du Havre, d'après une information de France 3. La justice soupçonne les cinq marins-sauveteurs d'avoir fait de mauvaises manœuvres.

Le 14 janvier 2021, le chalutier, attaché à Saint-Vaast-la-Hougue, était remorqué par la vedette de la SNSM d'Ouistreham au moment où il a sombré, emportant trois marins-pêcheurs. Les cinq sauveteurs auraient pu faire de mauvaises manœuvre et mettre en péril les naufragés, estime Procureur de la République du Havre.

D'après les informations de France Bleu Normandie, les cinq sauveteurs en garde à vue étaient des marins expérimentés, une femme et quatre homme de plus de 50 ans, l'un cumule plus de 30 ans de bénévolat à la SNSM. Le délégué départemental de la SNSM dans le Calvados réagit : "Nous sommes tous bénévoles" rappelle Philippe Auzou, "ce n'est pas pour se retrouver en garde à vue". La SNSM du Calvados compte 250 sauveteurs bénévoles.

Ce mardi soir, le Procureur de la République du Havre, qui dirige l'enquête, puisqu'il a autorité pour la gendarmerie maritime du Havre, indique à France Bleu, que les cinq garde à vue sont prolongées.