Cinq supporters du PSG condamnés à des peines d'amende pour avoir semé le trouble en ville

Cinq hommes, âgés de 25 à 35 ans, avaient été interpellés boulevard Alexandre Martin à Orléans, le samedi 13 mai vers 19h, et placés en garde à vue. Ils avaient d'abord tenté d'entrer au stade de la Source malgré un arrêté préfectoral leur interdisant l'accès. Ils font en effet partie de groupes d'ultras dissous par le club et qui ont l'interdiction d'apparaître aux matchs du PSG. Ils avaient pris leurs billets mais ont été refoulés par les forces de l'ordre présentes sur place.

ⓘ Publicité

Une centaine d'ultras avaient ensuite semé le trouble dans le centre ville d'Orléans, insultant les passants et jouant au chat et à la souris avec les policiers. Six personnes avaient été interpellées, cinq ont été retenues en garde à vue. Ces supporters sont passés ce lundi devant un magistrat dans le cadre d'une composition pénale.

Interdiction de revenir à Orléans

Ils sont donc condamnés à payer chacun 250 euros d'amende. Ils ont aussi l'interdiction de venir à Orléans et d'apparaître aux abords du stade de la Source. Tous les cinq sont originaires de région parisienne. Deux d'entre eux étaient connus des services de police, pour d'autres faits, les trois autres n'étaient pas connus des forces de l'ordre...