Cinq trafiquants condamnés à Tulle : ils fournissaient en héroïne le secteur d'Aurillac à Bort-les-Orgues

Ils se livraient au trafic d'héroïne et autres stupéfiants depuis six ans entre le Cantal et la Haute-Corrèze, cinq hommes ont comparu ce mardi devant le tribunal de Tulle et ont été condamnés à des peines allant de deux à trois ans de prison assorties de sursis partiels.

Cinq hommes de 29 à 55 ans ont été condamnés en comparution immédiate à Tulle ce mardi pour trafic de stupéfiant. Ils avaient été interpellés samedi dernier dans le Cantal et en Corrèze au terme d'une enquête lancée en mars dernier. Ils approvisionnaient en héroïne principalement un secteur allant d'Aurillac à Bort les Orgues et Neuvic.

Le trafic durait depuis six ans, ils se fournissaient surtout dans le Puy-de-Dôme et le Rhône. Les perquisitions ont permis de saisir 500 grammes d'héroïne ainsi que de la cocaïne, de l'herbe de cannabis et des drogues de synthèse, ainsi que 8.500 euros, des véhicules, des téléphones portables et tablettes numériques.

Deux des organisateurs condamnés

Les deux principaux organisateurs du trafic écopent de peines de respectivement trois ans de prison dont 10 mois avec sursis pour le plus âgé de la bande, en état de récidive légale, et trois ans dont un an avec sursis pour le second, inconnu jusqu'alors de la justice. Tous les deux ont été incarcérés aussitôt.

Les trois autres, simples revendeurs, inconnus de la justice pour de telles affaires, sont condamnés à deux ans de prison dont un ferme sous bracelet électronique.