Cinq trafiquants de drogue présumés de Montoir condamnés à de la prison ferme

Le procès a duré toute la journée devant le tribunal de Saint-Nazaire ce mardi 9 mai. A la barre : cinq prévenus entre 23 et 36 ans soupçonnés de trafic de stupéfiants, notamment de cannabis et d'héroïne. Le réseau présumé, démantelé après un an et demi d'enquête, s'étalait sur plusieurs départements. Le tribunal a prononcé des peines, bien en deçà des réquisitions du ministère public, allant de 10 mois avec sursis à 28 mois fermes.

L'histoire

Tout commence avec cette fusillade ce soir du 20 novembre 2020 entre deux bandes rivales aux pieds d'un immeuble à Montoir-de-Bretagne. Il s'agit d'une guerre de territoire entre des dealers du Petit-Caporal à Saint-Nazaire et ceux de Montoir pour le 3 rue de Lorraine, ou plutôt pour sa cave, son "four" dans le jargon. Ce sera long, fastidieux, plusieurs mois de surveillance téléphonique, de bornage, de géolocalisation mais les enquêteurs tirent le fil. Un premier suspect est arrêté en janvier 2022, un gendarme le voit jeter des choses par la fenêtre. 500 grammes d'héroïne et plusieurs savonnettes de cannabis sont retrouvés au sol. Les gendarmes mettent la main aussi sur des cailloux d'héroïne dans les placards de son appartement au cours de la perquisition. Le montant total est évalué par la juge d'instruction à 30 000 euros.

Placé en détention provisoire, ce jeune homme de 26 ans qui est le seul à comparaître détenu, va se procurer un téléphone en prison. Les enquêteurs le mettent alors sur écoute pendant quatre mois. Ce sont des extraits de ces conversations retranscrites que la Présidente a lu devant le tribunal . "J'ai tout tèj par la fenêtre frérot" peut-on lire sur un SMS quelques jours après son arrestation. "Je faisais la nourrice, la drogue je la gardais pour d'autres, je consomme oui, mais je ne trafique pas" répétera-t-il devant le tribunal. Parmi les messages ou les conversations téléphoniques, les enquêteurs tombent sur ce genre de phrase : "Il me faut du shit, si tu peux me trouver du bon jaune", "1 kilo de MD, ça peut repartir". Suffisant pour les enquêteurs et l'instruction. En avril, le reste du groupe est interpellé.

Rapidement, un trio se dégage. Tous ont beaucoup voyagé : de Montoir à Rennes, de Saint-Gildas des Bois à Nantes (quartier Dervallière et Bellevue) en passant par Cholet ou encore le Havre, "c'était pour acheter des chicha et du parfum". Ces trois jeunes hommes, présentés comme les têtes du réseau, se connaissent depuis le collège et le lycée, ils se voient tous les jours, partent même en vacances ensembles. En Suisse plusieurs fois par exemple : "on voulait faire du ski" dit l'un d'eux. "Ah bon. Avec quel argent ? " demande la présidente. "J'ai demandé à mes parents" répond l'un, "j'ai économisé, je suis parti avec mille euros" répond l'autre. "Ils vivent en groupe, ils vivent comme ça, ça n'en fait pas des trafiquants pour autant" argumente la Défense.

Une audience dans le jargon des quartiers

Les enquêteurs s'appuient sur les écoutes et sur le témoignage de deux individus fréquentant le point de deal et qui ont clairement désigné les tenanciers de la cave. "On ne va pas fonder la culpabilité des prévenus sur le témoignage de deux toxicos!" s'insurge l'un des avocats de la Défense. Quant aux écoutes, "sur 4 mois, une dizaine de conversations et rien de rien, que de l'interprétation" . La Défense dénonce une justice expéditive, une enquête mal ficelée et s'étrangle quand le procureur réclame jusqu'à 7 ans de prison ferme. La Défense rappelle au passage que les prévenus ont été blanchis dans l'affaire de la fusillade et qu'il n'y a dans ce dossier "ni ADN, ni empreinte, ni transaction, rien, de l'air". Les réquisitions du procureur sont "une folie, grotesques, démesurées" et les avocats dénoncent de manière générale la "surenchère" ces derniers mois du ministère public à Saint-Nazaire en ce qui concerne les affaires de stupéfiants

Aucun des prévenus ne reconnaît les faits mais tous ont un casier judiciaire. Tous sauf un : le plus âgé, le plus marqué aussi. Le moins impliqué selon l'instruction. Il vit à Saint-Gildas-des-Bois, il est surtout accroc à l'héroïne, "j'ai arrêté depuis l'été dernier" confie-t-il à la barre. Petit revendeur local pour assurer sa propre consommation et surtout le seul client avéré du réseau présumé, "on sait bien que vous n'êtes pas le gros trafiquant, vous ne faisiez pas de gros bénéfices" assure la Présidente. Il écopera de la peine la plus légère : dix mois avec sursis. Celui qui comparaît détenu est retourné dormir en prison, condamné finalement à 36 mois ferme dont huit avec sursis probatoire de deux ans. Le fournisseur présumé est condamné lui à 18 mois de prison ferme dont 12 avec sursis probatoire de deux ans. Des peines pour les autres de 24 et 12 mois, la moitié avec sursis.