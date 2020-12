Au terme de plusieurs semaines d'enquête, la police judiciaire de Dijon annonce l'interpellation de 5 personnes et la saisie de drogue et d'armes, à Marsannay-la-Côte et en région parisienne. Le butin est estimé à 600 000 euros.

Cinq trafiquants de drogue présumés interpellés en Côte-d'Or et en région parisienne

La drogue et l'argent saisis au cours de l'opération

L'information a été révélée ce lundi 7 décembre par le procureur de la République de Dijon. Les policiers de la Police Judiciaire de Dijon et de la Brigade de Recherches et d’Intervention (BRI de Dijon) ont interpellé 5 personnes et saisi 130 kilos de résine de cannabis, 120 grammes de cocaïne ainsi qu’une somme de 31.000 euros en numéraire.

Une enquête de plusieurs semaines

Enquêtant depuis plusieurs semaines sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de Dijon et sur l’alimentation de points de vente de produit stupéfiants de l'agglomération, les effectifs de la police judiciaire se sont intéressés aux agissements d’individus opérant de fréquents voyages nocturnes en région parisienne. Le 3 décembre en matinée, à l’issue de plusieurs semaines de surveillance, la police judiciaire de Dijon, avec la brigade de recherches et d’intervention, a procédé dans le cadre de cette commission rogatoire, à une série d’opérations qui ont conduit à l’interpellation de 5 individus et la saisie de 130 kgs de résine de cannabis, 120 grs de cocaïne ainsi qu’une somme de 31.000 euros en numéraire.

Des interpellations dans un gîte à Marsannay-la-Côte

La première partie des interpellations s’est effectuée dans une maison servant de gîte à Marsannay-la-Côte. Les policiers ont été retrouvé sur place notamment 76 kgs de résine de cannabis dissimulée dans des sacs de sport ainsi que 120 grs de cocaïne. Trois hommes et une femme y ont été interpellé. Un pistolet semi-automatique muni d’un chargeur approvisionné à 30 cartouches était également découvert lors des perquisitions.

La suite en région parisienne

Actionnant le maillage national de la police judiciaire, une autre opération a été aussitôt déclenchée en région parisienne où 54 kilos supplémentaires de résine de cannabis ont été saisis, ainsi qu’un gilet pare-balles. Un homme de 19 ans y a, à son tour, été interpellé. Sa garde à vue s'est poursuivie dans les locaux de la police judiciaire dijonnaise. Parmi les 5 personnes interpellées figurent une jeune femme âgée de 20 ans et quatre hommes âgés de 26 à 29 ans. Tous sont dijonnais hormis l’individu originaire de région parisienne. L’ensemble des personnes interpellées soupçonnées de faire partie d’un réseau d’alimentation de la ville de Dijon en produits stupéfiants, actif depuis plusieurs mois a été présenté ce lundi 7 décembre au juge d’instruction.

La valeur de la marchandise saisie déduction faite de l’évaluation du prix d’achat est évaluée à environ 600.000 euros. Les 5 personnes ont été présentées devant le juge d’instruction ce lundi 07 décembre 2020. Les 5 personnes ont été mises en examen des chefs de trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs.

Les 4 hommes ont été, en plus, mis en examen des chefs de détention d’arme de catégorie B, blanchiment, usage de fausse plaque et recel de vol en bande organisée.

Des réquisitions de placement en détention provisoire ont été prises par le parquet à l’encontre des 5 personnes interpellées. La jeune femme a été placée sous contrôle judiciaire en fin de matinée. Les débats sont actuellement en cours devant le juge des libertés et de la détention quant à l’éventuelle incarcération des 4 hommes.