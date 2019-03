Cinq travailleurs détachés dans les Bouches-du-Rhône attendent toujours d'être indemnisés

Arles, France

La décision du tribunal des prud'hommes d'Arles sera sans doute une nouvelle fois reportée ce lundi. Et pour la CGT d'Avignon cette fois la coupe est pleine. Cela fait des mois que cette affaire dure. En attendant ces marocains dont deux femmes qui vivent à Avignon n'ont pas de papiers et ne sont pas protégés.

Ces travailleurs détachés ont saisi les prud'hommes pour dénoncer l'esclavage dont ils estiment avoir été victimes dans des exploitations agricoles dans les Bouches-du-Rhône. Ils racontent avoir travaillé certains mois d'été 260 heures, 7 jours 7, 12 heures par jour pour toucher entre 300 et 1500 euros les mois les plus remplis.

Tous ont été employés via une agence d’intérim espagnole Laboral Terra, donc sous le droit espagnol qui est plus avantageux pour les exploitations. La CGT d'Avignon les accompagne depuis plusieurs années et attend maintenant une décision rapide des prud'hommes.

Franck Ariès élu CGT du Vaucluse est persuadé qu'ils obtiendront gain de cause mais : quand ? se demande t-il.