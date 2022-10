Cinq blessés, dont deux graves, dans un accident de la route vers Bréban

Un véhicule a quitté la route, en réalisant plusieurs tonneaux, avant de finir sa course, sur le toit, dans un champ, aux alentours de Bréban, dans le sud de la Marne, aux alentours de 16h40, ce samedi 15 octobre. L'accident a fait cinq victimes, dont deux blessés graves. Ces derniers, deux jeunes hommes de 19 ans, ont été éjectés du véhicule. Un a été héliporté au CHU de Reims, tandis que l'autre a été emmené à Saint-Dizier. Les trois autres blessés légers, une femme de 23 ans et deux hommes de 21 et 34 ans, ont été transportés à Vitry-le-François. Plusieurs camions de pompiers, ainsi que la gendarmerie et le Samu, ont été mobilisés. On ne sait pas encore ce qui a provoqué l'accident, ni si le pronostic vital est engagé.

