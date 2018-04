Une centaine de vignerons de l'Hérault et du Gard se sont rassemblés ce mardi devant la cité judiciaire de Montpellier pour soutenir cinq des leurs qui comparaissent devant le tribunal correctionnel.

Montpellier, France

Le rassemblement d'une centaine de viticulteurs de l'Hérault et du Gard devant la cité judiciaire de Montpellier se déroule dans le calme. Ces vignerons sont venus soutenir cinq des leurs qui comparaissent ce mardi après-midi devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour des opérations coup de poing menées contre deux négociants de Sète et Maureilhan et pour un projet d’opération commando dans le bordelais. Des actions signées "Comité régional d'action viticole".

Pendant que Maître Dupond-Moretti et Maître Phung, deux ténors des barreau, bataillent sur des points de procédure (leur demande de nullité a été rejetée), à l'extérieur, les vignerons présents font bloc derrière leurs collègues.

"On ne cautionne pas la casse, bien entendu, mais vu la situation économique dans laquelle se trouve la viticulture, on peut comprendre qu'il y ait parfois des heurts. C'est simplement pour défendre notre beefsteak." Serge, vigneron de la cave de l'Occitane à Servian

Les vignerons présents dénoncent les importations de vins espagnols par des sociétés de négoce, du vin à bas coût, avec des traitements chimiques qui sont interdits en France et qui dérégulent les marchés."Si les services des fraudes faisaient un peu plus de contrôles, ça ne serait pas arrivé", ajoute Fabrice, vigneron d'Aramon dans le Gard. Et en se retournant, il montre l’inscription sur son tee shirt "Je suis viticulteur pas malfaiteur".