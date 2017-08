Cinq voitures de surveillants de la maison d'arrêt de Villepinte ont été volontairement incendiées

Les surveillants de la prison de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, ont découvert ce mercredi cinq de leurs voitures complètement brûlées.

Les gardiens de la maison d'arrêt de Villepinte (93) ont retrouvé cinq de leurs voitures personnelles brûlées, ce mercredi matin, sur un parking situé juste à côté de la prison.

Les cinq voitures, qui ont été totalement détruites par les flammes, ont été examinées par la police technique a expliqué le syndicat SNP-FO dans un communiqué. L'incendie est parti "de deux endroits différents, allumé à l'aide d'essence". "Il s'agit d'un acte volontaire", poursuit le syndicat de surveillants pénitentiaires précise "qu'un témoin dit avoir vu un scooter au petit matin". Le SNP FO assure que "le lien entre la profession des collègues et l'incendie volontaire est clairement établi".

Inquiétude

Le SNP "condamne cet acte grave et gratuit", et "alerte" le ministère de la Justice sur "l'impérieuse nécessité d'entendre les personnels pénitentiaires qui réclament un statut et une reconnaissance à la hauteur de leurs missions".

Un autre syndicat, la CFTC, s’inquiète car cet acte a lieu "en plein état d’urgence" et demande la sécurisation du site.