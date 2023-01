Cinq voitures et un scooter impliqués dans un accident de la route à Changé : deux blessés légers

Un uniforme de sapeurs-pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Mayenne (SDIS 53) à Laval, le 5 janvier 2021.

Ce lundi matin, à l'heure de pointe sur les routes de l'agglo de Laval, un accident s'est produit au niveau d'un rond-point à Changé, sur la RD 900 en direction de l'A 81. Cinq voitures et un scooter se sont percutés pour des raisons indéterminées. Une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Une femme de 41 ans et un homme de 60 ans, légèrement blessés, ont été pris en charge et transportés à l'hôpital de Laval. Le temps des opérations de secours, une partie de la circulation a été neutralisée provoquant d'importants embouteillages sur la rocade.