Cinq voitures incendiées dans un garage de Quevauvillers

D'après les Sapeurs-Pompiers de la Somme, cinq voitures ont brulé ce lundi 20 mars vers 2 heures du matin dans un garage de Quevauvillers, à 20 kms d'Amiens.

Trois de ces véhicules ont été entièrement calcinés et deux autres légèrement endommagés, nécessitant l'intervention de six pompiers du SDIS 80, avec un camion et deux lances à incendie. L'incendie n'a fait aucune victime.

L'origine du feu est indéterminée, une enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Poix de Picardie.