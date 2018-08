Téléviseur, quad, électroménagers et même une voiture... Dans la nuit du 2 au 3 août, cinq voleurs se sont servis dans une maison de Saint-Agnant-de-Versillat. Ils ont tous été identifiés et interpellés par la gendarmerie dès le lendemain.

Saint-Agnant-de-Versillat, France

Les voleurs n'ont pas réussi à se cacher bien longtemps. Dans la nuit du 2 au 3 août, cinq personnes ont cambriolé une maison de Saint-Agnant-de-Versillat alors que la propriétaire était en vacances. Les cambrioleurs ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre: de l'électroménager, un téléviseur, un quad et même une voiture.

Pris la main dans le sac

Les voleurs n'ont pas pu profiter bien longtemps de leur butin. Dès le lendemain du cambriolage, les gendarmes ont pu retrouvé la trace des voleurs. Une personne a été vue en train de pousser une voiture dans une commune voisine. Un gros dispositif de gendarmerie a été mis en place et a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de la voiture volée la veille. Tous les autres objets ont aussi été retrouvés chez cette personne.

Dans cette affaire, quatre hommes adultes et une jeune fille mineur sont impliqués. Le receleur écope de six mois de prison ferme, un autre de six mois de prison avec sursis. Les deux autres voleurs adultes sont en détention provisoire. Ils seront jugés ce lundi 13 août en comparution immédiate. La jeune fille de 17 ans sera mis en examen devant le juge des enfants.