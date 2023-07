Circuit automobile de Gueux : la justice suspend l'interdiction de toute manifestation décidée par le maire

L'association des amis du circuit de Gueux a finalement eu gain de cause devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Elle contestait la décision prise par le maire de la commune d'interdire toute manifestation sur le circuit, jusqu'à nouvel ordre dans un premier temps, puis jusqu'à la négociation d'une nouvelle convention. Le juge des référés leur a donné raison ce jeudi. Il suspend cette interdiction.

Le tribunal administratif a estimé notamment "qu'à défaut d'être nécessaire, adaptée et proportionnée, l'interdiction de toute manifestation sur le circuit de Gueux constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d'aller et venir."

Dans un communiqué, la commune de Gueux annonce qu'elle compte faire appel de la décision.