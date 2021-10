Circulation à Bordeaux : "C'est pire qu'avant le Covid surtout les mardis et jeudis"

"C'était mieux avant" : le fameux adage vaudrait "même" pour la circulation à Bordeaux Métropole. La deuxième ville la plus embouteillée de France serait davantage congestionnée qu'avant la crise sanitaire. De nombreux automobilistes racontent en effet passer plus de temps dans les bouchons, et les données chiffrées de l'agglomération tendent à leur donner raison.

Le trafic à Bordeaux ? Affreux ! C'est pire qu'avant

"On ne peut pas circuler et moi, je n'en peux plus des vélos", peste Sandrine. Trop de deux-roues pour les uns, trop d'habitant tout court pour Camille. "Il y a trop de monde maintenant à Bordeaux". "Surtout sur les boulevards, et cette voie de bus qui ne laisse qu'une file aux voitures, je suis furax et je ne suis pas le seul", abonde Pascal, un retraité.

Plus de trafic routier les mardis et jeudis car moins de télétravail

Directeur de la circulation et du stationnement à Bordeaux Métropole, Vincent de Brisson confirme une dégradation de la situation sur les routes depuis la rentrée mais uniquement certains jours de la semaine.

C'est au moins aussi pire qu'avant la plupart du temps

S'appuyant sur les données GPS de plusieurs applications, l'élu indique que les embouteillages sont ainsi plus nombreux "les mardis et les jeudis", "sans doute parce que ce sont des jours moins télétravaillés que les autres".

Plus de bouchons car moins d'usagers dans les transports en commun

S'il y a davantage de monde sur les routes, c'est aussi parce qu'il y a moins d'usagers dans les transports en commun depuis la rentrée. "Il manque 15 à 20 % de fréquentation dans les transports en commun et même si on a une bonne dynamique sur la pratique du vélo, cela ne compense pas le nombre d'usagers qui ne sont plus dans les tramways et les bus".

Keolis donne le chiffre de 100.000 voyages en moins chaque jour

Cette baisse du nombre de passagers dans les transports en commun de la métropole s'expliquerait, selon Vincent de Brisson, par "un effet Covid" et la crainte d'éventuelles contaminations dans un tram bondé par exemple. Les usagers vont "moins se tasser dans les trams qu'avant, selon les constats dressés par Keolis".