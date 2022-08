Circulation compliquée à Metz ce samedi après-midi

La circulation s’annonce compliquée dans les rues de Metz ce samedi. Plusieurs rues sont fermées. Trois évènements majeurs ont lieu dans la ville, le congrès Renaissance, le match du FC Metz et le Grand soir des fêtes de la mirabelle au plan d'eau.

Prenez vos précautions ce samedi si vous avez prévu de vous rendre à Metz. Il va y avoir beaucoup de monde dans les rues et il sera compliqué de se déplacer en voiture.

Trois évènements majeurs sont organisés ce samedi, le congrès politique du parti Renaissance, au centre des congrès, derrière la gare. Une quinzaine de ministres, la Première ministre Elisabeth Borne et tous les cadres des formations politiques du futur parti présidentiel sont attendus. Un important dispositif de sécurité est mis en place. Mieux vaut éviter le secteur.

Parking République et rues fermées

Dans l'après-midi, c'est aux abords du stade et du plan d'eau que ça se complique. Dès midi et jusqu'à la fin du match du FC Metz vers 17h, la circulation sera à sens unique sur le boulevard Saint-Symphorien, accessible seulement depuis Longeville.

Attention aussi à partir de 16h45, le parking République sera fermé, même chose pour le boulevard Poincaré et l'allée Victor Hégly, la promenade Hildegarde, au plan d'eau sera fermée aussi, ainsi qu'une partie du boulevard Clémenceau. A partir de 18h30, sur l'A31, c'est l'échangeur Metz-centre qui sera inaccessible.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Transports en commun gratuits

Notez aussi qu'entre 16h et 17h30, le site du plan d'eau sera interdit aux piétons. La ville de Metz recommande de privilégier les transports en commun, ils seront gratuits dès 14h et les lignes sont renforcées. La fréquence des Mettis sera doublée par exemple, entre 21h et minuit.