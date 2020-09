Fin de la coupure sur l'A1 dans le sens Lille-Paris

Les accidents ont fait plus de 10 km de bouchons

Pour prendre en charge les deux accidents, l'autoroute a été coupée au niveau de l'échangeur A1/A29 à Ablaincourt-Pressoir. Il y a eu d'abord ce camion qui transportait du sucre qui s'est couché sur l'autoroute à hauteur de Chaulnes, ce qui a provoqué des bouchons en amont.

Et puis à cause des bouchons, deux camions se sont ensuite percuté. L'un des deux chauffeur est gravement blessé et a été transporté à l'hôpital d'Amiens.