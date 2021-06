Un accident s'est produit sur l'A6 ce jeudi 24 juin 2021 vers 16 heures. La circulation est coupée dans les deux sens entre Beaune et Pouilly-en-Auxois indiquent les pompiers de Côte-d'or.

Circulation bloquée sur l'A6 entre Beaune et Pouilly-en-Auxois suite à un accident

La circulation sur l'A6 est bloquée dans les deux sens, entre Beaune et Pouilly-en-Auxois indiquent les pompiers de Côte-d'or ce jeudi 24 juin 2021. Cela fait suite à une collision entre une voiture et un camion vers 16 heures indiquent le SDIS de Côte-d'or , qui a engagé plusieurs équipes sur place.

Plus d’informations à venir.