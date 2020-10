Circulation coupée pendant 4 heures sur la N11 à Puilboreau après un accident de poids-lourd

Un peu avant midi, un camion qui roulait de La Rochelle vers Niort a traversé le terre-plein central. Le temps de nettoyer la chaussée et de relever le camion, la circulation a été coupée dans le sens Niort/La Rochelle pendant plus de quatre heures.

Un accident a provoqué de grosses difficultés de circulation à l'entrée de la Rochelle, à la limite de Puilboreau et Dompierre jusqu'en milieu d’après midi. C'est le conducteur d'un poids lourd qui, peu avant midi, a perdu le contrôle de son camion sur la nationale 11 juste avant le rond point de Chagnolet à hauteur de Puilboreau Il s'est immobilisé sur le terre-plein central. Les pompiers ont dû également gérer une fuite d’hydrocarbures : de l'huile et le gas-oil contenu dans le réservoir du camion. Il n' y a pas eu de blessé mais la route a été totalement coupée dans le sens Niort la Rochelle pendant plus de quatre heures. Dans l'autre sens on circule toujours sur une voie pour le moment.