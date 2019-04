Circulation des TER coupée après un choc entre un train et un quad au passage à niveau de Barisey-la-Côte

Par Isabelle Baudriller et Mélanie Juvé, France Bleu Sud Lorraine

Plus de train entre Neufchâteau et Nancy en cette fin de matinée de samedi. En cause un accident entre un TER et un quad à un passage à niveau. Le conducteur du quad, un homme d'une cinquantaine d'années, est blessé légèrement. Pas de blessé parmi les passagers du train.