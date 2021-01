Une voiture a percuté un poteau de la ligne SNCF à Carbonne, au sud de Toulouse ce dimanche 3 janvier. Le conducteur est décédé, et l'un des deux passagers a été éjecté sur les voies lors de l'accident. La circulation des trains est interrompue entre Toulouse et Pau dans les deux sens.

Circulation des trains coupée entre Toulouse et Pau après un grave accident de la route en Haute-Garonne

Un grave accident de la route en Haute-Garonne a mis à l'arrêt la circulation des trains entre Toulouse et Pau ce dimanche 3 janvier, vers cinq heures du matin. Une voiture a fait une embardée à Carbonne, près de lignes de voies ferrées. Le conducteur est mort, deux passagers sont blessés.

Le véhicule roulait sur la route de Longages, qui longe l'A64 mais aussi une voie de train. Elle a fait une sortie de route pour se retrouver plus en contrebas, et est venue percuter un poteau d'alimentation des lignes SNCF.

Le conducteur, un homme âgé de 32 ans, a été retrouvé incarcéré dans le véhicule. Il est décédé sur place. Il avait deux passagers, deux hommes d'une trentaine d'années, blessés dans l'accident. L'un des deux, avec la violence du choc, a été éjecté sur les voies ferrées.

La circulation des trains a été interrompue

La circulation des trains a donc été interrompue dans les deux sens entre Pau et Toulouse pour que les secours interviennent sur les lieux de l'accident. Vous pouvez retrouver ici l'information en temps réel sur les arrivées et départs en gare de Pau et de Toulouse.

