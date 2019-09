Circulation des trains perturbée en gare de Reims

La circulation desTER entre la gare de Reims centre et la gare de Champagne Ardenne TGV est perturbée ce jeudi 12 septembre. Un accident de personne s'est produit entre Reims et la halte de Franchet d'Esperey à 13 h. Pour l'instant le trafic est stoppé.

Reims, France

Plus aucun train ne peut circuler entre la gare de Reims centre et la gare de Champagne Ardenne TGV depuis 13 h ce jeudi 12 septembre, en raison d'un accident de personne qui s'est produit sur les voies. Un TER a percuté un homme peu avant la gare de Franchet d'Esperey, peut avant le pont de Paris. Les secours et la police sont depuis sur place, et les 10 passagers de ce TER ont été pris en charge.

Au total, 7 TER ont été supprimés et la circulation est toujours stoppée depuis 13 h. Les TGV ont également été impactés de façon indirecte car les personnes qui devaient arriver en gare de Reims centre sont acheminée en gare de Champagne Ardenne TGV avant de prendre le tram.

Plus d'infos à venir.