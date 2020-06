Circulation : deux accidents graves en quelques heures sur les routes de Haute-Vienne

Les routes de Haute-Vienne ont été le théâtre de deux accidents graves en quelques heures : le premier vendredi soir à Saint Gence, a fait quatre blessés dont deux en "urgence absolue". Le second s'est produit sur la RN147 ce samedi matin : il a fait trois blessés dont un grave.

Les routes de Haute-Vienne ont été le théâtre de deux accidents graves en quelques heures. Le premier s'est produit vendredi soir sur la commune de Saint Gence. Il s'agit d'une collision entre deux voitures qui a fait quatre blessés dont deux en "urgence absolue". Les quatre victimes ont été transportées au CHU de Limoges par les sapeurs pompiers de Haute-Vienne.

Le second accident s'est produit sur la Nationale 147 ce samedi matin à Berneuil. Il s'agit là aussi d'une collision entre deux véhicules, qui a fait trois blessés dont un grave, un homme de 33 ans également en urgence absolue, les deux autres personnes étant plus légèrement touchés.

Ce dernier accident a par ailleurs provoqué la coupure de la circulation dans les deux sens à hauteur de Breuilaufa ce samedi matin, le temps pour les secours d'intervenir et de dégager les véhicules.

Dans les deux cas, on ne connaît pas les causes et circonstances exactes de ces collisions.