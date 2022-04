La circulation est interrompue sur l'autoroute A21, au niveau de Pecquencourt après un carambolage entre un poids lourd et quatre voitures. Les sapeurs-pompiers interviennent sur place pour désincarcérer une personne, deux autres sont légèrement blessées.

Carambolage entre un poids lourd et 4 voitures : la circulation est coupée sur l'A21 au niveau de Pecquencourt

Les sapeurs pompiers et le samu interviennent sur ce carambolage entre un poids lourd et quatre véhicules sur l'A21 au niveau de Pecquencourt

Ce lundi 25 avril, les sapeurs pompiers interviennent sur l'autoroute A21 dans le sens Valenciennes-Lens après un accident entre un poids lourd et quatre voitures. Le carambolage s'est produit en début d'après-midi, vers 14 heures entre ces différents véhicules au niveau de Pecquencourt.

La circulation est coupée dans le sens Valenciennes-Lens

Les sapeurs-pompiers interviennent sur place pour désincarcérer une personne, deux autres individus légèrement blessés sont également pris en charge par les secours notamment le samu. Les pompiers ont également dû éteindre un départ d’incendie sur un véhicule au moyen d’une lance à mousse.

Soyez évidement très prudent et éviter le secteur. La circulation est totalement interrompue cet après-midi sur l'autoroute A21 au niveau de Pecquencourt et dans les deux sens de circulation. Des déviations sont mises en place, dans le sens Valenciennes/Lens vous pouvez passer par l’échangeur n°26 et dans le sens Lens/Valenciennes il faut emprunter l’échangeur n°25.