Circulation interrompue sur la N21 après un accident de la route en Dordogne

Une femme a percuté un poids-lourd avec sa voiture ce lundi midi sur la Nationale 21 à hauteur de Colombier. Elle a fait un écart sans que l'on sache encore pourquoi. A la mi-journée, elle était en train d'être désincarcérée. Le poids-lourd qui transportait un tracteur a pris feu.

La route a été coupée dans les deux sens, et elle l'était encore à 14h30. Une déviation a été mise en place entre Plaisance et Bergerac via Eymet par la RD25 et la RD933. La préfecture de la Dordogne appelle à la plus grande prudence si vous circulez dans le secteur.