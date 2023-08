Feu de voitures à Montpellier et obstacles sur les voies ferrées à cause du vent

La circulation a été perturbée ce vendredi après-midi avenue Pierre-Mendès-France à Montpellier en raison d'un feu de voitures qui s'est propagé à la végétation. Le trafic ferroviaire est très perturbé à cause d'un incendie et d'obstacles sur les voies à cause du vent.