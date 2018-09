L'accident s'est produit peu avant midi sur l'auroute A75 a hauteur du Point Kilométrique 290 dans le sens deux. Un carambolage impliquant trois voitures et dont on ne connait pas encore les circonstances exactes.

Au total il y a 14 victimes dont six blessés légers. Quatre ambulances sont encore sur place pour évacuer les victimes vers les hôpitaux. Une intervention qui occasionne plusieurs kilomètres de bouchons.

Les centres de secours de Clermont, Gignac, Le Pouget et Lodève sont mobilisés.

Un accident qui intervient en plein dernier gros week-end de retours

Pour la journée de samedi, Bison Futé recommande de «rentrer ou traverser l'Ile-de-France avant 14H» et d'«éviter l'autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 08H00 et 17H00». Dimanche, il est déconseillé d'emprunter l'«A10 à hauteur de Bordeaux, entre 10H00 et 17H00», l'«A7 entre Orange et Lyon, entre 08H00 et 19H00», l'«A8 à hauteur d'Aix, entre 08H00 et 19H00».

Prudence aussi sur le pourtour méditerranéen particulièrement encombré : A9 et A75 ce dimanche.

Bison Futé rappelle enfin quelques conseils de sécurité: ne pas conduire en état de fatigue, faire une pause toutes les deux heures, vérifier l'état et la pression des pneus, l'état de la batterie et de ne pas surcharger le véhicule.