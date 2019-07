Circulation perturbée sur l'A50 après un accident à Sanary-sur-Mer

Un accident entre un poids lourd et un véhicule utilitaire bloquait en début d'après-midi la circulation sur l'autoroute A50 dans le sens Marseille-Toulon.

Toulon, France

Un accident entre un poids lourd et un véhicule utilitaire a fait ce vendredi en début d'après-midi, trois blessés légers dont deux transportés à l'hôpital, a-ton appris auprès des sapeurs-pompiers du Var. L'accident s'est produit entre les échangeurs de Bandol (n°12) et de La Seyne-sur-Mer (n°13), dans le sens Marseille-Toulon et a provoqué l'interruption du trafic.

Autoroute coupée

En direction de Marseille, l’autoroute est coupée et la circulation est déviée au niveau de l’échangeur de La Seyne-sur-Mer (n°13). En direction de Toulon, la circulation se fait sur une seule voie.

Vingt-et-un pompiers sur place

Vingt-et-un sapeurs-pompiers se sont rendus sur place avec deux engins anti-incendie, un engin de secours et trois ambulances. Bison Futé a classé la journée orange en raison du chassé-croisé des vacanciers.