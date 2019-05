Circulation perturbée sur la ligne SNCF Cherbourg - Paris après la découverte de deux colis suspects dans un train

Cherbourg, France

L'alerte a été donnée en début d'après-midi suite à la découverte de deux colis suspects à bord d'un train entre Paris et Cherbourg (Manche). C'est précisément vers 12h20, près de Lison dans le Calvados, qu'un contrôleur a remarqué deux sacs de voyage noirs, abandonnés en voiture 3 et en voiture 9. Les voyageurs ont tous dû être évacués et ramenés chez eux en autocar. Le train a été conduit à vide jusqu'à l'entrée de Cherbourg, aux abords de l'avenue de Paris, pour des raisons de sécurité.

Répercussions sur le trafic cherbourgeois

Immédiatement, la police a bloqué la circulation routière au niveau de l'Avenue de Paris et des rues voisines. À la gare SNCF de Cherbourg, des dizaines d'usagers attendaient là, pour certains, depuis plusieurs heures.

Les usagers @SNCF sont en questionnement à la gare de @CherbourgEnCot : le train de 15h20 pour Paris a été supprimé, celui de 13h32 est annoncé avec un retard de 2h30. @fbleucotentinpic.twitter.com/b5CI8aNHqr — Simon de Faucompret (@SimonDef) May 27, 2019

Le train qui devait partir de Cherbourg à 13h32 a été bloqué en gare pendant plusieurs heures. Il était annoncé avec 2h30 de retard minimum. Celui de 15h20 pour Caen également. Les trains qui devaient arriver à Cherbourg ont également été retardés en attente de l'équipe de déminage caennaise, appelée vers 14h10 pour fouiller les bagages. Ces retards sont dus au stationnement du train venant de Paris à l'entrée de Cherbourg, qui bloquait les entrées et les sorties de la gare.

Intervention des démineurs vers 15h30

L'équipe de déminage est finalement intervenue sur ce train, à côté de l'avenue de Paris, vers 15h30.

A côté de la gare de #Cherbourg, avenue de Paris, les agents de déminage et de la @SNCF vérifient et fouillent deux sacs de voyage noirs. pic.twitter.com/phtsPCElb4 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) May 27, 2019

L'un des deux sacs, trouvé fermé, a nécessité "l'intervention particulière" des deux démineurs appelés sur place : il a fallu l'exploser à distance. L'intervention a pris une grosse demi-heure, sans que les agents ne trouvent quoi que ce soit d'inquiétant : quelques vêtements, une paire de baskets et un téléphone portable.

L'autorisation de reprise du trafic par les autorités a été prononcée vers 16h15, avec malgré tout un certain nombre de retards à absorber au départ de Cherbourg.