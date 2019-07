Circulation rétablie sur l'Autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier, jusqu'à 8 km de bouchons

Un accident de poids lourd vers midi ce mercredi a entraîné de gros ralentissements sur l'Autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier. La circulation a été coupée pendant plus d'une heure.

Un camion en travers de la voie sur l'A9 entre Nîmes et Montpellier

Gard, France

Un poids lourd s'est mis en travers de la voie sur l'Autoroute A9 à la mi-journée vendredi 17 juillet. L'accident s'est produit à hauteur de la commune de Vergèze dans le sens Nîmes-Montpellier. La circulation a été coupée pendant plus d'une heure entre les échangeurs de Nîmes-ouest (n°25) et Gallargues (n°26). L'accident n'a pas fait de blessé mais provoqué de gros ralentissements sur l'A9 : jusqu'à 8 km de bouchons sur les trois voies. Par ailleurs, la circulation a été difficile dans les secteurs de Nîmes et Caissargues sur la RD6113 ainsi que sur le Chemin des canaux (RD135). Elle a été rétablie sur l'A9 aux alentours de 14 heures.