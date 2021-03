Indre : le radar tourelle de Ciron vandalisé

Situé à l'entrée de la commune de Ciron, le radar tourelle a été vandalisé. Il avait été installé là, il y a moins d'un an.

L'auteur de cette dégration risque jusqu’à 75.000 euros d’amende et cinq ans de prison.

Il a été coupé en deux, dans la nuit du 16 au 17 février. La dégradation sur ce radar tourelle est toujours visible, à l'entrée de Ciron, sur la D951, entre Argenton-sur-Creuse et Le Blanc. Il avait été installé en mai 2020.

La tête du radar a été coupée et la vitre brisée. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Ce radar "nouvelle génération", perché à quatre mètres de hauteur, permettait de contôler la vitesse des automobilistes dans les deux sens, dans cette grande ligne droite qui traverse cette petite commune de l'Indre.

La gendarmerie a ouvert une enquête. Cette dégradation de radar est un délit qui relève du code pénal . L'auteur risque jusqu’à 75.000 euros d’amende et cinq ans de prison. Lorsque l'action est menée par un individu ou un groupe masqué, la peine est plus lourde : jusqu'à 100.000 euros d'amende et sept ans de prison.