Claix : l'onde de choc après l'incarcération de la footballeuse Aminata Diallo

C'est une affaire qui choque le foot français. La footballeuse grenobloise Aminata Diallo est détention provisoire depuis vendredi 16 septembre après avoir été mise en examen le même jour. Elle est soupçonnée d'être à l'origine de l'attaque à coups de barre de fer contre son ancienne coéquipière au PSG, Kheira Hamraoui. Une agression qui remonte à novembre 2021.

"C'était une fille extrêmement impliquée dans la vie du club" - Thierry Sémanaz, ancien président du club de football de Claix

Après avoir débuté le football au club de la Villeneuve, Aminata Diallo passe par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, qu'elle doit quitter après des soucis dans sa scolarité. Elle revient alors à Grenoble en 2011 et joue en deuxième division à Claix pendant trois saisons, jusqu'en 2013. Là-bas, ceux qui ont côtoyé la Grenobloise restent ébahis face aux derniers développements de cette affaire. "Je ne peux juger que ce que j'ai vu. C'était une fille extrêmement impliquée dans la vie du club, très motivée pour parvenir à faire une carrière qui soit la plus brillante possible et qui respectait le collectif", évoque Thierry Sémanaz, président du club à l'époque.

C'est donc une surprise pour la plupart des personnes qui l'ont connu à cette époque. "Il y a une forme de choc émotionnel mais je suis aussi dans l'attente car l'image que j'ai d'elle ne colle pas du tout avec ce qui est véhiculé en ce moment. Donc quand la justice aura fait son travail, j'espère qu'elle sera blanchie et lavée de tout soupçon. C'est l'espoir que j'ai", confie Nicolas Bach, ancien entraîneur d'Aminata Diallo à Claix.

Kheira Hamraoui, la victime dans cette affaire, a elle publié un long message sur les réseaux sociaux, pour raconter son agression et dire qu'elle fait confiance à la justice.

Une nouvelle décision de justice concernant la détention provisoire d'Aminata Diallo est attendue mercredi prochain.