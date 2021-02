Classement sans suite pour le vice-procureur soupçonné d'être allé dans un restaurant de Carpentras

Un commissaire de police et un magistrat étaient soupçonnés d'avoir déjeuné dans un restaurant de Carpentras (Vaucluse) le 30 janvier dernier. Plus précisément dans l'établissement "Le Petit Serge". Le commissaire a reconnu les faits, il a été muté d'office au commissariat de Sarcelles (Val-d'Oise). Quant au vice-procureur, il niait ces accusations. Ce jeudi, le procureur de la République de Nîmes, saisi de la poursuite des investigations, conclut que le dossier est classé sans suite pour le magistrat.

"S'il est établi que l'une des personnes mises en cause a consommé des boissons et un plat dans cet établissement, l'enquête démontre que contrairement à ce qui a pu être affirmé de manière erronée, le vice-procureur cité dans des articles de presse n'a aucunement déjeuné dans ce même établissement où il était venu récupérer une commande de vin", explique Eric Maurel. Le procureur de Nîmes ajoute : "Il y est resté une vingtaine de minutes et s’est vu proposer de goûter ce vin par l’exploitant, ce qu’il a accepté. (...) La procédure ne répond pas aux exigences du code de procédure pénale." Le procureur de la République de Nîmes procède en conséquence au classement sans suite de ce dossier.