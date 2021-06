Claude Chossat condamné à trois ans de prison dont un ferme par le tribunal de Bayonne pour escroquerie

Repenti autoproclamé du grand banditisme corse, Claude Chossat a été condamné ce mardi à Bayonne à trois ans de prison dont un ferme pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds au préjudice d'un restaurateur d'Anglet.

Claude Chossat a été condamné ce mardi 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne à trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire et ce pour escroquerie et abus de confiance. Des faits commis entre 2017 et 2018 sur la côte basque. Révélé au grand public, pour avoir par ses déclarations, fait tomber une partie de la mafia corse, Claude Chossat était venu se mettre au vert au Pays Basque.

A cette occasion il s’était livré à des malversations financières au préjudice de banques mais aussi de l'un de ses amis restaurateur d'Anglet. L'affaire porte sur environ 200.000 euros. Le tribunal le condamne également à indemniser les victimes à la hauteur de 50.000 euros pour le restaurateur plus 2.000 euros pour préjudice moral, obligation de travailler et interdiction d'exercer une activité commerciale.

Au vert au Pays Basque

Absent de l’audience le mardi 25 mai lors de son procès correctionnel, sans doute pour éviter de mauvaises rencontres avec ses anciens amis du milieu, l'ex-membre du gang de la "brise de mer", a bénéficié d'une libération conditionnelle sous bracelet électronique. En novembre 2019, les assises des Bouches-du-Rhône l'ont condamné à huit ans de prison pour complicité de meurtre en bande organisée. Avec son épouse et ses deux enfants de 11 et 15 ans, il réside désormais à Anglet.

Restaurateur d'Anglet victime d'une escroquerie

Pour financer sa cavale perpétuelle, Claude Chossat avait mis en place une stratégie bien rodée. De faux chèques de banque lui permanentant d'empocher prés de 150.000 euros. Par ailleurs il s’était lié d’amitié avec un restaurateur d'Anglet, et sous prétexte d'affaires juteuses aux USA, s’était fait remettre un chèque de 50.000 euros. Argent rapidement dilapidé. Menacé et terrorisé, le restaurateur Philippe Hypolite, avait finalement décidé de porter plainte et de témoigner devant le tribunal. L'accusation avait demandé trois ans de prison dont deux années de prison ferme.