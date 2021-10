Claude Terrazzoni, ancien haut cadre d'Airbus, est décédé à 86 ans

Claude Terrazzoni, grand nom de l'aéronautique et de l'industrie à Toulouse, est décédé à l'âge de 86 ans. Figure de l'Aérospatiale et d'EADS, ce natif de Perpignan grand supporter du Stade Toulousain avait aussi présidé la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Toulouse.

Il a été un des piliers de l'industrie aéronautique française toulousaine. Claude Terrazzoni est décédé mercredi à l'âge de 86 ans. Ce polytechnicien diplômé aussi de SupAero Toulouse a été patron des usines et patron de la division avion de l'Aérospatiale, "Il n'a pas été patron ni président mais il est arrivé à des postes de N-2 et N-3 dans l'entreprise", raconte Michel Polacco, spécialiste aéronautique à Radio France. Claude Terrazzoni a vécu tous les grands programmes comme la Caravelle et le Concorde.

"On doit à Claude Terrazzoni d'avoir été un des piliers de l'industrie aéronautique française et je dis bien française, qui évidemment est un des piliers de l'industrie aéronautique européenne [...] Aérospatiale à l'époque était l'un des deux actionneurs principaux du consortium Airbus Industrie qu'on avait créé en 1970 avec les Allemands et les Britanniques et Claude Terrazzoni a eu à gérer cet ensemble [...] C'est vraiment un bonhomme de l'Aérospatiale, de Toulouse, de l'entreprise française qui historiquement a permis la renaissance de l'aviation en France après-guerre".

Pilote d'essai avec à son actif plus de 7.000 heures de vol, Claude Terrazzoni a aussi était président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, entre 2002 et 2010. Il a aussi présidé la Chambre de commerce et d'industrie de région Midi-Pyrénées.