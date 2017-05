Cléré-les-Pins : ivre, sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, il finit sa course contre un arbre

Un automobiliste, non-titulaire du permis de conduire, a terminé sa cours contre un arbre samedi dernier sur une route départementale près de Cléré-les-Pins (Indre-et-Loire). Ivre et sous l'emprise de stupéfiants, il n'a pas été blessé, ni son passager.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un véhicule avec deux jeunes majeurs à bord, et circulant sur la RD34 entre Mazières-de-Touraine et Cléré-les-Pins a fini sa course contre un arbre. Fort heureusement, aucun des deux occupants n’est sérieusement blessé. Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire, qu’il devait passer prochainement.

Ce jeune automobiliste qui conduisait visiblement trop vite, a été dépisté positif à l’alcool et aux stupéfiants.