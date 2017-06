A Clermont-Ferrand, un procès fictif pour découvrir le monde judiciaire

Une vingtaine de jeunes, déficients visuels, ont participé à une audience correctionnelle fictive ce mercredi au tribunal de grande instance de Clermont. Une opération destinée à leur faire découvrir le monde de la justice et à les amener à surpasser leur handicap.

Ils étaient très tendus avant de commencer. Et puis au final tout s'est bien passé.

La vingtaine de jeunes du centre de rééducation pour déficients visuels de Clermont-Ferrand ont joué leur rôle sans fausse note. Des adolescents qui se sont mis, le temps d'une audience correctionnelle, dans la peau du président du tribunal, du procureur, des avocats... Une petite demi-heure, un procès, en vitesse accélérée, au cours duquel deux "faux" ados étaient jugés pour violences et menaces via internet et les réseaux sociaux. Un sujet très concernant pour ces jeunes connectés.

Les ados se sont prêtés rigoureusement au jeu © Radio France - Olivier Vidal

Une fois encore l'opération a été un succès. Menée avec le Conseil départemental de l'accès au droit du Puy-de-Dôme et le TGI de Clermont-Ferrand, elle a permis à ces jeunes de s'investir tous ensemble sur un projet pendant plusieurs semaines et de se rendre compte que leur handicap n'était pas un frein pour leur ambition professionnelle.

La parole est à la défense © Radio France - Olivier Vidal

A l'issue de l'audience, tout le monde était ravi, les jeunes, leurs éducateurs mais aussi les professionnels de la justice venus assister aux débats. Tous avec la ferme intention de renouveler l'expérience l'année prochaine.