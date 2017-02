Clermont-Ferrand : un commando s'empare d'un cacatoès dans une jardinerie

Certains oiseaux rares attisent la convoitise de voleurs, voire de trafiquants, qui n'hésitent pas à employer parfois la manière forte. Le magasin Jardiland en a fait les frais ce week-end à Clermont-Ferrand.

Selon une information révélée par nos confrères du journal La Montagne, un commando de trois hommes, visages dissimulés, a carrément brisé la porte d'accès vitrée de la jardinerie "Jardiland" avec une voiture-bélier samedi soir à Clermont-Ferrand. Scène filmée par les caméras de vidéosurveillance. Sollicitée lundi matin, la direction du magasin n'a pas souhaité répondre à nos questions.

Un magasin Jardliand © Maxppp - Frédéric Dugit

Leur cible : un jeune cacatoès Alba, un perroquet assez rare, originaire d'Indonésie. Baptisé Marius , il était devenu la mascotte du magasin, mais il s'est volatilisé avec ses ravisseurs. La valeur marchande d'un tel cacatoès peut dépasser les 2.000 euros, selon des spécialistes. Gilles est membre du Club sérinophile d'Auvergne. Il élève des oiseaux exotiques à Aubière dans le Puy-de-Dôme.

Beaucoup d'animaleries arrêtent de vendre des perroquets"

Ces oiseaux exotiques sont soumis à une réglementation stricte et ne sont plus importés légalement en France. Selon la législation, les sérinophiles reconnus doivent (ou devraient) tous avoir un numéro d'éleveur gravé sur une bague avec le numéro de l'oiseau et son année de naissance. Le problème en animalerie, c'est que les centrales d'achat se trouvent à l'étranger, en particulier en Belgique, où il n'y a aucune obligation de baguer ces oiseaux.

Faire "pucer" son volatile

La traçabilité de ces espaces parfois protégées est essentielle, en cas de vol ou tout simplement en cas perte. Car il n'est pas rare qu'un volatile s'échappe du domicile d'un particulier. Gilles conseille carrément de "pucer" son perroquet ou sa perruche comme on peut le faire pour un chien ou un chat. En cas de perte, le meilleur réflexe est alors d'appeler la Ligue pour la Protection des Oiseaux ou la SPA.