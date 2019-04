Clermont-Ferrand - Photos : incendie dans les combles d'un immeuble de la zone piétonne, pas de victime

Clermont-Ferrand, France

Le sinistre s'est déclaré aux alentours de midi dans un immeuble de la rue du 11 novembre, à l'angle de la place de Jaude, à Clermont-Ferrand. Le feu est parti des combles de l'immeuble de quatre étages à l'entrée de la zone piétonne. On ignore pour l'heure l'origine de l'incendie qui n'a fait aucune victime.

Clermont-Ferrand : feu de combles dans le centre-ville (rue du 11 novembre). Pas de victime. Immeuble évacué. Zone piétonne sécurisée. #ClermontFdpic.twitter.com/uoKzrjHP1m — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 9, 2019

Une caméra thermique a été utilisée pour repérer d'éventuels points chauds. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les polices municipale et nationale. Les deux rues piétonnes ont été fermées. Les sapeurs-pompiers de Clermont-Ferrand et de Cournon ont été mobilisés et deux grandes échelles ont été déployées. Une équipe de GRDF s'est également déplacée.

Deux grandes échelles ont été déployées pour accéder aux combles de l'immeuble © Radio France - Emmanuel Moreau

En août dernier, un incendie avait ravagé la boulangerie "le pain paillasse" dans le secteur piéton du centre-ville clermontois.