Un homme originaire de trente-huit ans originaire de République Tchèque a été condamné à 18 mois de prison ferme ce mercredi après-midi à Clermont-Ferrand. Il avait agressé sexuellement deux jeunes femmes le soir de la finale de la Coupe du Monde, et blessé un de leurs amis à la main.

Dans son box, l'homme est agité. Lorsque la présidente du tribunal lui demande de décliner son identité, il explose :

Je vous ai déjà donné mon nom dix fois, je ne vous le redonnerai pas une fois de plus ! - Le prévenu

Une identité qui sera impossible à confirmer. Originaire de République Tchèque, l'homme n'a pas de papiers et a donné plusieurs identités lors de ses différentes dépositions.

Les faits qui lui sont reprochés : il a agressé sexuellement deux jeunes femmes dans un bar proche de la place de Jaude le soir de la finale de la Coupe du Monde. A proximité du bar, une des deux femmes veut lui offrir une cigarette, l'homme est très alcoolisé et la saisit à la poitrine. Venue au secours de son amie, la deuxième victime est plaquée au sol par le prévenu, et subira une pénétration digitale à travers ses sous-vêtements. Un ami des deux femmes s'interpose, et est blessé à la main par l'homme de 38 ans.

A l'énoncé - très détaillé - des faits, une des trois victimes s'effondre en larmes. Pour autant, à aucun moment l'agresseur n'exprimera des remords lors de l'audience. Son comportement agressif agace la présidente, qui s'adresse à la traductrice : "dîtes lui que son attitude le dessert." "Je m'en fous !" répond le prévenu.

La procureure s'appuiera sur ce comportement lors de son réquisitoire : "Ce sont les victimes qui baissent les yeux et sont honteuses alors que ce devrait être l'inverse !" Elle requiert une peine de 3 ans de prison ferme dont 18 mois de sursis simple, ainsi qu'une interdiction de séjour dans le département du Puy-de-Dôme de 5 ans à compter de sa libération.

Une réquisition qui sera suivie par le tribunal correctionnel. Une décision qui satisfait l'avocate des trois victimes :

C'est une décision qui me paraît équilibrée, parce que les trois victimes ont subi des traumatismes importants. Ce qui était primordial pour les victimes c'est l'interdiction de séjour dans le département, parce qu'elles n'ont qu'une crainte, c'est de se retrouver à nouveau face à leur agresseur dans Clermont. " - Me Peggy-Anne Julien

Les victimes recevront également des dommages et intérêts variables selon les préjudices subis.