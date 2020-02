Auvergne : 600 kilos de tabac de contrebande saisis en 2019 par les douanes de Clermont-Ferrand

Auvergne, France

Le lundi 03 février, les agents de la brigade des douanes de Clermont-Ferrand ont contrôlé un véhicule C3 immatriculé dans le Loiret au niveau de la barrière de péage de Gerzat (Puy-de-Dôme). A son bord deux frères âgés de 32 et 28 ans domiciliés à Orléans. La fouille de leur véhicule a permis la découverte de 68 kilos de tabac à narguilé et deux cartouches de cigarettes en provenance d'Espagne. La valeur marchande s'élève à plus de 13.000 €. Les deux contrebandiers encourent une amende pouvant atteindre jusqu'à 26 000 euros et une peine de prison de trois ans.

Saisie de cocaïne en Haute-Loire

Deux jours plus tard, le mercredi 05 février sur l'A75 en Haute-Loire, les agents auvergnats ont intercepté un véhicule Audi conduit par un Clermontois de 28 ans et résidant à Toulon. 125 grammes de cocaïne, une balance de précision et près de 3.000 euros en liquide ont été découverts dans le véhicule. Le conducteur a été placé en retenue douanière, puis remis aux gendarmes de la Brigade de Recherche de Brioude. Il devait être jugé ce lundi 10 février, sous réserve de report d'audience en raison de la grève des avocats.

La lutte contre la contrebande de tabac est une priorité

Les douanes de Clermont-Ferrand ont pris une part active dans la lutte contre les trafics de tabac, puisqu’ils ont saisi 600 kilos de tabac de contrebande en 2019. L'année dernière, la douane française a assuré plus de 110.900 missions consacrées à la lutte contre les trafics de tabac, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2018. Plus de 360 tonnes de tabacs et de cigarettes ont été saisis au cours de ces contrôles ce qui constitue une augmentation de plus de 49% par rapport à 2018.