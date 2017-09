Clermont-Ferrand : après l'incendie, Rouchy renait de ses cendres

L'incendie du magasin Rouchy au Brézet n'est plus qu'un mauvais souvenir. Un nouveau showroom provisoire est ouvert depuis le 12 juin. Un permis de construire est déposé pour reconstruire de nouveaux locaux plus modernes. Ouverture prévue à l'automne 2018.

Créés en 1972, les établissements Rouchy sont spécialisés dans le carrelage, le chauffage, la climatisation et la salle de bain. Le groupe, dont le siège social est basé à Issoire, compte huit agences et 190 salariés répartis dans toute la région Auvergne et l'Aveyron. Le magasin du Brézet emploie à lui seul une cinquantaine de personnes. Le 20 décembre 2016, en plein après-midi, des palettes prennent feux dans un hangar ; l'incendie se propage rapidement au bâtiment. Heureusement personne n'est blessé mais il ne reste rien de la structure métallique et tout le stock est détruit.

Installé depuis le mois d'avril dans des locaux provisoires situés au 47 rue Jules Verne au Brézet, l'entreprise Rouchy est repartie. Un show-room de 500 m2 est ouvert depuis le 12 juin. Les clients, essentiellement des professionnels et les fournisseurs sont au rendez-vous, une aide précieuse pour l'entreprise.

Yves Vessayre, responsable de l'agence de Clermont-Ferrand, salarié de Rouchy depuis plus de 40 ans © Radio France - Claudie HAMON

Un nouveau bâtiment plus moderne reconstruit fin 2018

Aujourd'hui, le site incendié est totalement déconstruit et un permis de construire est déposé. Les bureaux et le nouveau magasin devraient rouvrir à l'automne 2018.