Au commissariat de Clermont-Ferrand, un code couleur pour mieux accueillir les femmes victimes de violence

Orange ou bleu. Deux couleurs pour indiquer à l'entrée du commissariat de Clermont-Ferrand la raison de votre venue. Une façon pour les femmes victimes de violence de se signaler sans avoir à parler, et de bénéficier d'un accueil plus discret et rapide. Un dispositif encore méconnu par le public.

Le code couleur affiché à l'entrée du commissariat et à l'accueil permet d'indiquer à l'agent la raison de sa venue avec une plus grande discrétion.

L'affiche a été placardée à côté de l'interphone, premier filtre pour accéder à l'accueil du commissariat central de Clermont-Ferrand. "Vous êtes victime", est-il écrit, et les flèches renvoient vers deux ronds de couleur. Orange, pour les victimes "de viol, agression sexuelle, violences conjugales ou intrafamiliales". Bleu pour les autres infractions.

Malgré l'affichage en place depuis juillet au commissariat de Clermont-Ferrand, le dispositif reste méconnu et pour l'instant inutilisé. © Radio France - Juliette Micheneau

Un code imaginé et mis en place dès fin 2019 au commissariat du Mans, pour permettre aux femmes victimes de violences, d'indiquer en toute discrétion la raison de leur venue. Devant l'interphone, pas besoin de prononcer les mots "viols" ou "violences conjugales", "et vous ne serez pas obligée de répéter à l'agent d'accueil le détail des faits", explique Claire Bigot, chargée de communication à la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme. Un code orange doit signifier une prise en charge plus discrète et plus rapide.

Un dispositif méconnu

Voilà pour la théorie. En pratique, depuis la mise en place de ce "tableau d'accueil-confidentialité", il reste inexploité. "_C'est pas encore très clair_, les personnes venant se présenter à l'accueil ne voient pas le code couleur", reconnaît Senad Hot, policier adjoint en charge de l'accueil à l'hôtel de police clermontois, "et souvent, pris par le bouillon, on ne leur indique pas spécialement non plus."

Pas évident d'identifier ce code couleur sur les larges portes du commissariat central de Clermont-Ferrand. © Radio France - Juliette Micheneau

Le policier admet pourtant que dans ce commissariat central, il y a besoin de plus de confidentialité pour mettre à l'aise les victimes. "Le hall d'accueil est très ouvert, en plus avec le Covid, on a rajouté des vitres qui obligent à augmenter le volume sonore au moment d'échanger avec la personne." Difficile dans ces conditions de rester discret.

"Les victimes de ces actes là ont déjà du mal à faire la démarche, ne serait-ce qu'au départ, sans forcément parler de confidentialité", assure Claire Bigot. "L'idée c'est vraiment de _lever tous les freins_, les obstacles qui les empêchent d'entrer chez nous". Reste donc à faire connaître ce dispositif.