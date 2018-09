Clermont-Ferrand, France

Les quatre individus revenaient du stade Marcel Michelin après avoir assisté au match de l'asm et prolongé quelque peu la fête. En passant devant le local du groupe, l'un d'eux aurait lancé : "c'est le local des fachos". Une petite phrase qui aurait déclenché une réaction très violente de plusieurs -au moins quatre - militants du groupe identitaire. Les militants se ruent alors sur les quatre passants, des coups sont portés, l'un des supporters de l'ASM est victime d'une double fracture du tibia péronné. D'ores et déjà trois plaintes ont été déposées, la quatrième victime devrait en déposer une très prochainement. L'enquête a été confiée à la police clermontoise.

Plusieurs affaires de violence depuis l'inauguration du local en juillet dernier

Une nouvelle fois donc, près de deux mois après l'inauguration de leur local clermontois, le bastion social et ses militants sont impliqués dans des violences aggravées. Une implantation et des violences que beaucoup dénoncent et notamment les riverains de la rue de la Treille.

Ce lundi le groupe élus socialistes et républicains à la ville réclamaient la dissolution de ce groupe et une plus grande fermeté de la part de la préfecture du Puy-de-Dôme.