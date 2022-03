Clermont-Ferrand : des faux policiers soutirent 5.000 euros grâce à une escroquerie aux coupons PCS

Au moins 5 personnes victimes d'une escroquerie ont déposé plainte au commissariat central de Clermont-Ferrand. Des faux policiers leur ont soutiré plus de 5.000 euros. Le procédé, une escroquerie aux coupons PCS, est connu des services de police. Explications.

Au moins cinq plaintes ont été déposées au commissariat central de Clermont-Ferrand ce lundi 1er mars. Selon la police, des escrocs ont soutiré plus de 5.000 euros à cinq habitants de Clermont-Ferrand et sa Métropole. Le mode opératoire est toujours le même. Les escrocs téléphonent à des personnes vulnérables, souvent âgées. Ils se présentent comme des policiers qui enquêtent sur des personnes des pays de l'Est. Les faux agents demandent à leur victime de leur transmettre de l'argent en coupons PCS. "Des fonds qui serviront d'appâts dans leur fausse enquête", précisent la police clermontoise.

Les coupons PCS, de quoi s'agit-il ?

Les coupons PCS, c'est un système similaire aux cartes prépayées. Il s'agit de tickets allant de 20 à 250 euros que l'on trouve dans les bureaux de tabac. "C'est un coupon avec un code qui a une valeur marchande. Un ticket payable seulement en espèces et les gens achètent des choses avec. Le vendeur va vous demander le code. Une fois que l'argent est encaissé, vous n'avez aucun recours", indique Nicolas Goyant, gérant du Tabac du Globe à Clermont-Ferrand.

A Clermont-Ferrand, une escroquerie aux coupons PCS soutire 5.000 euros à ses victimes © Radio France - Thomas Loret

Ces coupons PCS sont utilisés à la base par ceux qui veulent faire des achats sécurisés sans donner leur coordonnées bancaires. "Pour acheter notamment sur internet, ça permet de ne pas mettre sa carte bancaire en ligne. C'est de l'argent dématérialisé tout simplement. C'est un ticket avec une valeur" poursuit Nicolas Goyant. Les escrocs encaissent ensuite l'argent grâce à au code, présent sur ce coupon PCS, fourni par la victime. Une fois encaissé, l'argent devient intraçable, la police ne peut plus remonter le fil. Quand les victimes portent plainte, il est donc souvent trop tard.

La prévention, seul moyen de se protéger

La prévention est donc le seul moyen de se protéger de ce type d'escroquerie. "Quand on est sur des montants de 200 ou 300 euros, je fais de la prévention. Je demande au client s'ils connait la personne à qui il compte donner le code. Je demande s'il connait bien le système", indique le buraliste Nicolas Goyant. De son côté, la police indique qu'elle n'appelle jamais les personnes quand elle enquête, elle se rend toujours sur place. En cas de doute, appelez votre commissariat pour vérifier l'identité du policier qui se présente comme tel.