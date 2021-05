Clermont-Ferrand : des rues temporairement renommées en l'honneur de personnes LGBTI+ engagées pour l'égalité

"Rue Muriel Robin", "Place Marsha Johnson", "Avenue Bruno Lenoir et Jean Diot"... Si vous vous baladez dans les rues de Clermont-Ferrand ces prochains jours, quelques unes auront peut-être changé de noms temporairement.

Menée par le Réseau LBGTI+ Clermont-Ferrand qui réunit différentes associations locales - Aides, Homosexualité et Socialisme (HES), Le Refuge, l'Association des parents gays et lesbiens (APGS) et SOS Homophobie - cette action de collage a pour objectif de donner de la visibilité à la lutte LGBTI+ et aux personnes faisant avancer la cause.

La place des Gras rebaptisée rue Jean Diot et Bruno Lenoir, en hommage aux deux derniers Français connus pour avoir été condamnés à la peine de mort en raison de leur homosexualité. © Radio France - © Romane Brisard

Une trentaine de participants

Rendez-vous était donné devant l'Hôtel de Ville, à 14h. Les participants ont ensuite pris la rue des Gras direction la place de Jaude avant de rejoindre celle de la Victoire.

Il s'agissait pour les militants LGBTI+ clermontois de marquer le début de leur mobilisation, à l'avant-veille de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, qui aura lieu ce lundi.

Cette action a été imaginée par le Réseau LGBTI+ Clermont-Ferrand, main dans la main avec la Ville. © Radio France - © Romane Brisard

Une action portée par la ville

Organisée en collaboration avec la Ville de Clermont-Ferrand, cette action sera suivie de la signature ce lundi d'une charte entre le maire, Olivier Bianchi, et le Réseau LBGTI+ de Clermont-Ferrand.

"Suite à cet engagement réciproque, _les associations pourront bénéficier des supports de communication de la ville, et de notre côté nous coordonneront leurs actions_...", explique Magali Gallais, adjointe au maire en charge de l'égalité des droits et des luttes contre les discriminations

En outre, une exposition sur le thème des "LGBTphobies" sera inaugurée le même jour dans le patio de l'Hôtel de Ville.